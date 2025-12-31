2 year warranty
Dihentikan
DLP9902NY/97
Power bank
Kapasitas 10.000mAh besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tak perlu repot ketika baterai ponsel Anda habis. Pengisian daya cepat 2,1 A dual USB mampu mengisi daya perangkat terbaru
Universal
Power bank
Kuning
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.
Perlindungan hubungan pendek akan melindungi diri Anda dan peralatan Anda apabila terjadi hubungan pendek.
Indikator LED membantu Anda mengetahui apakah perangkat mendapat daya atau tidak.
Ulasan
Kecepatan pengisian daya tergantung pada kondisi pengisian daya, termasuk perangkat dan adaptor daya.