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        Dihentikan

        DVD-R

        DM4I6J01F/97

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        Sebagai penemu teknologi CD & DVD, Philips tetap memainkan peran penting dalam DVD-R & DVD-RW, selalu mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir.

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        Buat dan simpan untuk dibagikan dan dinikmati

        • 4,7GB/120mnt

        • 16x

        • Dapat digunakan dengan printer Inkjet

        Lapisan pelindung tahan goresan akan melindungi kenangan Anda

        Berkat lapisan pelindung khusus pada sisi sensitif DVD yang dapat direkam atau ditulis ulang, Anda dapat memastikan kenangan tidak tergantikan Anda akan terlindungi dari goresan, sidik jari, dan debu dari penanganan sehari-hari.

        Kecepatan tulis terbaik 16X pada DVD+R/-R.

        Kecepatan rekam 16X terbaik pada disk DVD+R dan DVD-R.

        Media yang dapat diandalkan memastikan data Anda dapat disimpan

        Spesifikasi Teknis

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