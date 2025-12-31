2 year warranty
Dihentikan
DM4I6J01F/97
Buat dan simpan untuk dibagikan dan dinikmati
Sebagai penemu teknologi CD & DVD, Philips tetap memainkan peran penting dalam DVD-R & DVD-RW, selalu mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir.
4,7GB/120mnt
16x
Dapat digunakan dengan printer Inkjet
Berkat lapisan pelindung khusus pada sisi sensitif DVD yang dapat direkam atau ditulis ulang, Anda dapat memastikan kenangan tidak tergantikan Anda akan terlindungi dari goresan, sidik jari, dan debu dari penanganan sehari-hari.
Kecepatan rekam 16X terbaik pada disk DVD+R dan DVD-R.
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