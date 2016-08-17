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Dihentikan

DS1155 docking speaker

DS1155/98

3

| (6) Ulasan

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Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.

Teknologi pelindung untuk memblokir gangguan telepon seluler

Suara omnidireksional yang kaya untuk menyemarakkan kamar tidur Anda

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3.0

dari 5

6

Ulasan

4
2

17/08/2016

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

Best in class....

This is the best item in its class by far, great sound,ease of use,looks pleasing and has a small footprint. I especially like the feature of auto time sync when you place you're phone in the cradle....

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker

04/05/2017

New Zealand

New Zealand

Love love love this product!!! A+

Very easy and realible to use. Charges iphone perfect, listen to music. Has a wide range for such a small device. Very happy with purchase.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker

25/02/2017

Malaysia

Malaysia

this product cool

i can use it with case coz not fit with it so i hope u redesigned

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker

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