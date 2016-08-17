2 year warranty
Dihentikan
DS1155/98
Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.
3.0
dari 5
6
Ulasan
Nightclassic
17/08/2016
Australia
Pembeli terverifikasi
Best in class....
This is the best item in its class by far, great sound,ease of use,looks pleasing and has a small footprint. I especially like the feature of auto time sync when you place you're phone in the cradle....
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker
Rozigurl
04/05/2017
New Zealand
Love love love this product!!! A+
Very easy and realible to use. Charges iphone perfect, listen to music. Has a wide range for such a small device. Very happy with purchase.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker
moe11
25/02/2017
Malaysia
this product cool
i can use it with case coz not fit with it so i hope u redesigned
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1155 docking speaker