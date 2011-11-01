ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

DS1200 docking speaker

DS1200/98

3.9

| (14) Ulasan | 93% Merekomendasikan produk ini

Lihat semua manfaat

Suara omnidireksional yang kaya untuk menyemarakkan kamar tidur Anda

Teknologi pelindung untuk memblokir gangguan telepon seluler

Lampu malam dengan cahaya lembut

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.9

dari 5

14

Ulasan

93%

Merekomendasikan produk ini

2

01/11/2011

Singapore

Singapore

Sound system is fantastic, good buy

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker

30/10/2011

Singapore

Singapore

Good sound quality & user friendly device

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker

25/08/2013

Australia

Australia

Fantastic

I have found this docking station great & the Phillips app is good too

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.