2 year warranty
Dihentikan
3.9
dari 5
14
Ulasan
93%
Merekomendasikan produk ini
StevenSin
01/11/2011
Singapore
Sound system is fantastic, good buy
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker
Hock_ChyeChern
30/10/2011
Singapore
Good sound quality & user friendly device
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker
Judy29
25/08/2013
Australia
Fantastic
I have found this docking station great & the Phillips app is good too
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS1200 docking speaker