2 year warranty
Dihentikan
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Neodymium adalah bahan terbaik yang menghasilkan bidang magnet kuat untuk kepekaan kumparan suara yang lebih tinggi, respons bass yang lebih baik, dan kualitas suara murni dan seimbang.
5.0
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
man125
17/09/2017
Malaysia
Nice in overall
Easy to use.. Nice sound and bass, clear.. but will have cracking sound on max speaker volume.. very portable as i use in my car as my radio already dead..
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker
SWEEHOCK
18/08/2013
Malaysia
It a great product altogether
Superb sound, clarity & ease of use with iPhone apps. It portable and like nice anywhere in the house.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker
Jenny_Ng
02/01/2012
Singapore
This product is really marvellous and made my life more interesting.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker