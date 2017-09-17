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Dihentikan

DS3010 docking speaker

DS3010/98

5

| (4) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Speaker neodymium untuk suara murni yang seimbang

Neodymium adalah bahan terbaik yang menghasilkan bidang magnet kuat untuk kepekaan kumparan suara yang lebih tinggi, respons bass yang lebih baik, dan kualitas suara murni dan seimbang.

Desain 360 derajat untuk tampilan menawan dari segala sudut

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5.0

dari 5

4

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

17/09/2017

Malaysia

Malaysia

Nice in overall

Easy to use.. Nice sound and bass, clear.. but will have cracking sound on max speaker volume.. very portable as i use in my car as my radio already dead..

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

It a great product altogether

Superb sound, clarity & ease of use with iPhone apps. It portable and like nice anywhere in the house.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker

02/01/2012

Singapore

Singapore

This product is really marvellous and made my life more interesting.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3010 docking speaker

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