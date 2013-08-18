2 year warranty
Dihentikan
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Neodymium adalah bahan terbaik yang menghasilkan bidang magnet kuat untuk kepekaan kumparan suara yang lebih tinggi, respons bass yang lebih baik, dan kualitas suara murni dan seimbang.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
bslee
18/08/2013
Malaysia
great, easy to use.
only problem is you need to have a separate cable for android device.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3020 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3020 docking speaker