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Dihentikan

DS3100 docking speaker

DS3100/98

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DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Desain 360 derajat untuk tampilan menawan dari segala sudut

Pilihan daya baterai atau AC untuk menikmati musik di mana saja

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