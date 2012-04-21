2 year warranty
Dihentikan
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
3.3
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
RaymondChong
21/04/2012
Singapore
BETTER THAN THE EARLIER MODEL TYPE I BOUGHT DC220
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®
RicChung
11/03/2012
Singapore
The sound bass and quality is actually quite good and the best part, it's portable.; Good to have it in office when working alte at night...
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®
UtenLohachitpitaks
03/07/2011
Singapore
It is very difficult to dock iPad, which could have been designed better with easier docking slot.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®