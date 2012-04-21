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Dihentikan

DS3500 docking speaker with Bluetooth®

DS3500/98

3.3

| (4) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Pilihan daya baterai atau AC untuk menikmati musik di mana saja

Desain ringkas untuk berbagai tempat dan gaya hidup

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3.3

dari 5

4

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
1

21/04/2012

Singapore

Singapore

BETTER THAN THE EARLIER MODEL TYPE I BOUGHT DC220

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®

11/03/2012

Singapore

Singapore

The sound bass and quality is actually quite good and the best part, it's portable.; Good to have it in office when working alte at night...

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®

03/07/2011

Singapore

Singapore

It is very difficult to dock iPad, which could have been designed better with easier docking slot.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS3500 docking speaker with Bluetooth®

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