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Dihentikan

speaker docking dengan Bluetooth®

DS3600/98

Suara yang cocok dengan rumah Anda

Di meja Anda atau di mana saja, speaker docking yang luar biasa ini menghasilkan suara sebening kristal yang memenuhi ruang pribadi Anda dan memastikan pengaliran Bluetooth nirkabel dan juga menyinkronkan iPod/iPhone/iPad dengan PC Anda.

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Terobsesi dengan suara

Suara yang cocok dengan rumah Anda

  • untuk iPod/iPhone/iPad

DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Streaming musik nirkabel Bluetooth dari iPod/iPhone/iPad

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kokoh dan hemat energi. Teknologi ini memungkinkan koneksi nirkabel mudah ke perangkat Bluetooth lain, sehingga Anda dapat memutar musik favorit dari iPod, iPhone, atau iPad Anda di sistem audio Philips - dengan praktis, kapan pun Anda inginkan.

Aplikasi DockStudio gratis untuk radio Internet & fitur keren lainnya

Aplikasi DockStudio gratis untuk radio Internet & fitur keren lainnya

Aplikasi gratis menambahkan beragam fitur keren eksklusif ke speaker docking. Anda dapat memeriksa cuaca, melihat waktu, dan menggunakan gambar favorit sebagai gambar layar. DockStudio juga memungkinkan Anda mendengarkan ribuan stasiun radio Internet di seluruh dunia. Lebih banyak pembaruan pada gaya kulit dan fungsi baru yang segera datang.

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