2 year warranty
Dihentikan
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3.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
AnnieYap
29/03/2012
Singapore
This dock player is new but can work with iPod Touch with Firmware 4.2.1. But this is rather simple player with no internet music. Wanted to get DS7600 but it cannot work with the above device. It comes with a nice bag though.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker
Anthony_Tang
20/01/2012
Singapore
Value for money
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker