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Dihentikan

DS7510 docking speaker

DS7510/98

3

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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3.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
4
2
1

29/03/2012

Singapore

Singapore

This dock player is new but can work with iPod Touch with Firmware 4.2.1. But this is rather simple player with no internet music. Wanted to get DS7600 but it cannot work with the above device. It comes with a nice bag though.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker

20/01/2012

Singapore

Singapore

Value for money

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk DS7510 docking speaker

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