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  • DST1040_3X_APS_SRGB
  • DST1040_3X_RFT_SRGB
  • DST1040_3X_PDP_SRGB
  • DST1040_3X_U1_SRGB
  • DST1040_3X_APS_SRGB

1000 SeriesSetrika Uap

DST1040/30

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Cepat dan mudah

1000 Series membuat proses menyetrika menjadi mudah dan cepat dengan tapak setrika antilengket dan pengaturan uap yang bervariasi untuk menghilangkan kusut secara efisien pada semua jenis kain. Tangki air yang besar memungkinkan Anda menyetrika lebih banyak pakaian tanpa perlu berulang kali mengisi ulang.

Lihat semua manfaat

Tidak perlu sering mengisi ulang*

Cepat dan mudah

  • Tapak setrika antilengket

  • Pengaturan uap yang bervariasi

  • Semburan uap hingga 90 g

  • Membunuh 99,99% bakteri**

  • 'Calc-Clean'

Kontrol suhu yang mudah

Kontrol suhu yang mudah

Kontrol suhu yang ditingkatkan dan pengaturan uap yang bervariasi mudah dioperasikan dan akurat. Atur suhu dan uap untuk menyetrika pakaian sesuai kebutuhan.

Solusi calc clean

Solusi calc clean

Calc-clean untuk memperpanjang masa pakai setrika

Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

27/01/2025

Malaysia

Malaysia

Malaysian recommend

Berat mmg ngam xringan sgt dan tak berat sgt. Just nice. Steam dia coverage excelent, takde delay or abnormal. Laju panas. Dan dia maintain temperature tu mmg nice, xde drop temp tiba tiba. Water tank dia bagus. Dia stabil bila letak berdiri, so takdela risau jatuh.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 Series DST1040/30 Steam Iron

Tanggal Penggunaan 2024-12-26

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 Series DST1040/30 Steam Iron

Tanggal Penggunaan 2024-12-26

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Penafian

  1. Dibandingkan dengan Philips Featherlight Plus

  2. Diuji secara eksternal pada kain katun dengan E.Coli, S. Aureus, dan C. Albicans, waktu aplikasi 10 detik.