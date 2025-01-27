2 year warranty
Cepat dan mudah
1000 Series membuat proses menyetrika menjadi mudah dan cepat dengan tapak setrika antilengket dan pengaturan uap yang bervariasi untuk menghilangkan kusut secara efisien pada semua jenis kain. Tangki air yang besar memungkinkan Anda menyetrika lebih banyak pakaian tanpa perlu berulang kali mengisi ulang.
Tapak setrika antilengket
Pengaturan uap yang bervariasi
Semburan uap hingga 90 g
Membunuh 99,99% bakteri**
'Calc-Clean'
Kontrol suhu yang ditingkatkan dan pengaturan uap yang bervariasi mudah dioperasikan dan akurat. Atur suhu dan uap untuk menyetrika pakaian sesuai kebutuhan.
Calc-clean untuk memperpanjang masa pakai setrika
Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Tadmur
27/01/2025
Malaysia
Malaysian recommend
Berat mmg ngam xringan sgt dan tak berat sgt. Just nice. Steam dia coverage excelent, takde delay or abnormal. Laju panas. Dan dia maintain temperature tu mmg nice, xde drop temp tiba tiba. Water tank dia bagus. Dia stabil bila letak berdiri, so takdela risau jatuh.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 Series DST1040/30 Steam Iron
Tanggal Penggunaan 2024-12-26
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 Series DST1040/30 Steam Iron
Tanggal Penggunaan 2024-12-26
Dibandingkan dengan Philips Featherlight Plus
Diuji secara eksternal pada kain katun dengan E.Coli, S. Aureus, dan C. Albicans, waktu aplikasi 10 detik.