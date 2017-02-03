2 year warranty
Dihentikan
Bepergian dengan suara fidelitas tinggi - setiap saat
Philips Fidelio F1 yang ringan dan sangat ramping merupakan teman perjalanan yang sangat ideal. Kualitas suara, kenyamanan pintar, dan ketangguhannya tidak diragukan lagi, dirancang secara profesional untuk menghasilkan suara HD dan isolasi suara yang luar biasa, ke mana pun Anda pergi.
Audio resolusi tinggi
On-ear
Bantalan busa memory mewah
Lipatan datar
Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.
Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.
Driver berkualitas tinggi dan berpresisi 40 mm plus arsitektur close-back akustik dan bass reflex system adalah semua komponen teknologi suara Fidelio yang teliti. Headphone Fidelio F1 memberikan bass kaya yang konsisten, jangkauan tengah natural dan tinggi yang jelas yang menciptakan suara khas Fidelio yang menakjubkan.
4.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
いのりん
03/02/2017
日本
Pembeli terverifikasi
さすがFidelio！
初めてのオンイヤータイプのヘッドフォンです。 しっかりと装着すると圧迫感も無く、遮音性も良い方だと思います。 音も同クラスの同じタイプのものより、低音もしっかりと鳴っていて、変に高音や低音が強調されることも無いです。さすがFidelioと言う音でしょうか。 残念なのは、せっかくケーブルの脱着ができるので、リケーブルが出来れば良かったのにと思いました。（モールド部がかなり細いものでないと装着できないみたいです）
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き
Esse18
05/11/2016
日本
Pembeli terverifikasi
屋外で利用するのに最適！
夏場はイヤホンを使っていますが、それ以外はほとんど、Fidelio F1 を利用しています。 このヘッドフォン,不思議なのは室内では極端に良いとは感じません。 しかし通勤時や外出時に、**2（イヤホン）や**A(ヘッドフォン)に比べるとどんなジャンルの曲でも見事に低音から高音までバランスよく綺麗にしかも心地よく聞かせてくれます。 再生環境は、iPhone4s->(CCK)->Clarity Feather DAC->Fidelio F1。 ジャンルはpop,rock,classic,jazz,時々jpopでOnkyo HF Playerで再生。 iPhone容量の関係で毎週、曲を入れ替えて利用しています。 具体的な細かな違いは書けませんが、F1は何を聞いても安心して聞けます。 例えば、**2イヤホンではホルストの惑星のような音量の幅がある曲は、小さな音が聞こえなくなります。F1はそれが見事に聞こえてきます。 **Aヘッドホンの場合、宇多田ヒカルのSingle Collection(96kHz/24bit)はドラムや低音の音にかきみだされているせいか、”うーん、聞きたくない”となりますが、F1でもその傾向はあるけど、"聞きたくない"とまでは行かない。**Aの解像度がかなり高いので、この音源ではF1が一番音楽として聞けるレベルです。 イヤホンやヘッドフォンは曲によって使い分けるというのがヘッドフォン初心者（ヘッドフォンで音楽を聴くようになって3年ほど)の私にとってようやくたどり着いた楽しみ方です。 本当は、Fidelio X2を購入しようと思っていたのですが、外出時のヘッドフォンとして**Aとは違う傾向のヘッドフォンを探していて、このF1にたどり着きました。突出してこれはすごいという出音ではないのですが、何でも聞きたい欲張りな自分には最高の外出用ヘッドフォンです。 装着感や携帯性も申し分ないです。 次は、雑音の多い古い音源やLPからリッピングした録音を聞くために（夜遅くに）Fidelio X2を購入したいと思っていますが、今のところ**712（開放型ヘッドフォン)と**A(密閉型ヘッドフォン)で曲に合わせて切り替えて聞いているのでとりあえず満足しています。
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き