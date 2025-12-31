2 year warranty
Baru
FAC07AB1FID/70
AC dinding Ab1
Non-inverter, pendinginan
Fin Emas
Pembersihan Mandiri Inti Cerdas
Mulai Ulang Otomatis dengan Memori
Pendinginan Turbo
Mode Tidur
Fin hidrofilik emas memiliki efisiensi pertukaran panas yang tinggi dan tahanan terhadap korosi. Selain itu, fitur ini membuat air kondensasi mengalir dengan cepat untuk mengurangi debu yang menempel dan mencegah perkembangbiakan bakteri.
Secara otomatis menangkap kelembapan dari udara untuk membersihkan evaporator secara menyeluruh. Fitur ini tidak hanya menghasilkan aliran udara yang lebih bersih, tetapi juga memastikan pengoperasian inti AC yang andal dan tahan lama.
Secara otomatis memulihkan pengaturan sebelumnya (mode, suhu, kecepatan kipas, dan arah embusan angin) setelah listrik padam sehingga Anda tidak perlu mengatur ulang secara manual.
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