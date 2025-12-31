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Ab1 wall-mounted ACAC Split

FAC07AB1FID/70

AC dinding Ab1

Non-inverter, pendinginan

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AC dinding Ab1

  • Fin Emas

  • Pembersihan Mandiri Inti Cerdas

  • Mulai Ulang Otomatis dengan Memori

  • Pendinginan Turbo

  • Mode Tidur

Fin Emas

Fin hidrofilik emas memiliki efisiensi pertukaran panas yang tinggi dan tahanan terhadap korosi. Selain itu, fitur ini membuat air kondensasi mengalir dengan cepat untuk mengurangi debu yang menempel dan mencegah perkembangbiakan bakteri.

Pembersihan Mandiri Inti Cerdas

Secara otomatis menangkap kelembapan dari udara untuk membersihkan evaporator secara menyeluruh. Fitur ini tidak hanya menghasilkan aliran udara yang lebih bersih, tetapi juga memastikan pengoperasian inti AC yang andal dan tahan lama.

Mulai Ulang Otomatis dengan Memori

Secara otomatis memulihkan pengaturan sebelumnya (mode, suhu, kecepatan kipas, dan arah embusan angin) setelah listrik padam sehingga Anda tidak perlu mengatur ulang secara manual.

Spesifikasi Teknis

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