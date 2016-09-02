Teknologi PowerCyclone untuk kinerja maksimum

Teknologi Power Cyclone memberikan hasil pembersihan yang menyeluruh dalam sekali sedot dengan langkah yang sangat efisien: 1) Udara masuk dengan cepat ke dalam PowerCyclone berkat saluran masuk udara yang lurus dan lancar. 2) Saluran udara melengkung dengan cepat mengalirkan udara naik ke dalam ruang berputar untuk memisahkan debu dari udara.