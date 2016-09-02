FC6167/01
Hasil pembersihan menyeluruh di semua jenis lantai
Philips PowerPro Duo menawarkan hasil pembersihan menyeluruh di lantai keras maupun karpet. Teknologi PowerCyclone selalu menghasilkan daya isap kuat untuk kinerja terbaik. Nozel TriActive Turbo menangkap lebih banyak debu setiap saat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Teknologi Power Cyclone memberikan hasil pembersihan yang menyeluruh dalam sekali sedot dengan langkah yang sangat efisien: 1) Udara masuk dengan cepat ke dalam PowerCyclone berkat saluran masuk udara yang lurus dan lancar. 2) Saluran udara melengkung dengan cepat mengalirkan udara naik ke dalam ruang berputar untuk memisahkan debu dari udara.
Nozel TriActive Turbo menghasilkan kinerja yang bertenaga di lantai keras dan karpet. Sikat bermotor dan hembusan udara yang dioptimalkan menyedot semua kotoran dan bulu sekaligus.
Baterai Litium-Ion 18V bertenaga memiliki daya yang tahan lebih lama dibanding baterai standar. Baterai Li-Ion juga sangat ringan, membuat Anda lebih menikmati pengalaman membersihkan.
Baterai isi ulang untuk pengoperasian nirkabel memberikan Anda kebebasan untuk membersihkan di mana saja. Sekarang kabel tidak lagi menjadi penghalang dan Anda dapat dengan mudah membersihkan di berbagai ruangan tanpa repot.
Tongkat memiliki posisi parkir yang nyaman untuk tetap tegak, baik dengan dan tanpa genggam. Oleh karena itu, Anda bisa langsung memarkir tongkat di mana saja yang Anda inginkan, juga selagi Anda membersihkan.
Fungsi 2-in-1 memberikan Anda penyedot debu tongkat dan genggam sekaligus, untuk memudahkan pembersihan lantai dan perabotan.
Wadah debu telah didesain sempurna untuk membuang debu langsung ke keranjang debu. Berkat sistem pengosongan satu langkah yang mudah, Anda dapat mengosongkan wadah debu tanpa harus menyentuh kotoran, tanpa proses yang rumit. Mudah dikosongkan dan higienis untuk dibersihkan.
Filter 3 lapis yang dapat dicuci ini dirancang dengan teknologi Jerman yang dapat menangkap >90% partikel ultra halus seperti mikroorganisme hingga ukuran 0,3 mikron (banyak bakteri, serbuk sari, dan alergen dengan ukuran ini) untuk memberikan udara yang lebih bersih.
Nozel dan aksesori
Desain
Berat dan dimensi
Kinerja
Penyaringan
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