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  • Hasil pembersihan menyeluruh di semua jenis lantai Hasil pembersihan menyeluruh di semua jenis lantai Hasil pembersihan menyeluruh di semua jenis lantai

    PowerPro Duo Tongkat 2-in-1

    FC6167/01

    Hasil pembersihan menyeluruh di semua jenis lantai

    Philips PowerPro Duo menawarkan hasil pembersihan menyeluruh di lantai keras maupun karpet. Teknologi PowerCyclone selalu menghasilkan daya isap kuat untuk kinerja terbaik. Nozel TriActive Turbo menangkap lebih banyak debu setiap saat.

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    PowerPro Duo Tongkat 2-in-1

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    Hasil pembersihan menyeluruh di semua jenis lantai

    Dengan nozel TriActive Turbo dan PowerCyclone

    • Nirkabel
    • Tanpa tas penyimpan
    • 18 V
    • 2 aksesori
    Teknologi PowerCyclone untuk kinerja maksimum

    Teknologi PowerCyclone untuk kinerja maksimum

    Teknologi Power Cyclone memberikan hasil pembersihan yang menyeluruh dalam sekali sedot dengan langkah yang sangat efisien: 1) Udara masuk dengan cepat ke dalam PowerCyclone berkat saluran masuk udara yang lurus dan lancar. 2) Saluran udara melengkung dengan cepat mengalirkan udara naik ke dalam ruang berputar untuk memisahkan debu dari udara.

    Nozel TriActive Turbo untuk kinerja andal pada karpet

    Nozel TriActive Turbo untuk kinerja andal pada karpet

    Nozel TriActive Turbo menghasilkan kinerja yang bertenaga di lantai keras dan karpet. Sikat bermotor dan hembusan udara yang dioptimalkan menyedot semua kotoran dan bulu sekaligus.

    Baterai Litium 18V Bertenaga untuk masa pakai yang lama

    Baterai Litium 18V Bertenaga untuk masa pakai yang lama

    Baterai Litium-Ion 18V bertenaga memiliki daya yang tahan lebih lama dibanding baterai standar. Baterai Li-Ion juga sangat ringan, membuat Anda lebih menikmati pengalaman membersihkan.

    Pengoperasian tanpa kabel untuk membersihkan di mana saja

    Pengoperasian tanpa kabel untuk membersihkan di mana saja

    Baterai isi ulang untuk pengoperasian nirkabel memberikan Anda kebebasan untuk membersihkan di mana saja. Sekarang kabel tidak lagi menjadi penghalang dan Anda dapat dengan mudah membersihkan di berbagai ruangan tanpa repot.

    Posisi peletakan dapat berdiri sendiri untuk diletakkan di mana saja

    Posisi peletakan dapat berdiri sendiri untuk diletakkan di mana saja

    Tongkat memiliki posisi parkir yang nyaman untuk tetap tegak, baik dengan dan tanpa genggam. Oleh karena itu, Anda bisa langsung memarkir tongkat di mana saja yang Anda inginkan, juga selagi Anda membersihkan.

    Fungsi 2-in-1 untuk membersihkan lantai dan perabotan

    Fungsi 2-in-1 untuk membersihkan lantai dan perabotan

    Fungsi 2-in-1 memberikan Anda penyedot debu tongkat dan genggam sekaligus, untuk memudahkan pembersihan lantai dan perabotan.

    Wadah debu dengan pengosongan satu-langkah yang sederhana dan higienis

    Wadah debu dengan pengosongan satu-langkah yang sederhana dan higienis

    Wadah debu telah didesain sempurna untuk membuang debu langsung ke keranjang debu. Berkat sistem pengosongan satu langkah yang mudah, Anda dapat mengosongkan wadah debu tanpa harus menyentuh kotoran, tanpa proses yang rumit. Mudah dikosongkan dan higienis untuk dibersihkan.

    Filter 3 lapis teknologi Jerman menangkap partikel mikro*

    Filter 3 lapis teknologi Jerman menangkap partikel mikro*

    Filter 3 lapis yang dapat dicuci ini dirancang dengan teknologi Jerman yang dapat menangkap >90% partikel ultra halus seperti mikroorganisme hingga ukuran 0,3 mikron (banyak bakteri, serbuk sari, dan alergen dengan ukuran ini) untuk memberikan udara yang lebih bersih.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Nozel standar
      Nozel TriActive Turbo
      Aksesori yang disertakan
      • Sikat
      • Pembersih celah

    • Desain

      Fitur desain
      • 2-in-1
      • Mati otomatis
      • Wadah debu transparan
      Warna
      Louros Blue

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      215x253x1150  mm
      Berat produk
      3,2  kg

    • Kinerja

      Jenis baterai
      Li-Ion
      Tingkat suara
      83  dB
      Tegangan baterai
      18  V
      Durasi pengisian daya
      5  hour(s)
      Waktu pemakaian
      40  minute(s)

    • Penyaringan

      Kapasitas debu
      0,6  l
      Filter motor
      Filter yang bisa dicuci

    Badge-D2C

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    • Diuji secara internal oleh Philips. Dibandingkan dengan FC8455 / FC8456.
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