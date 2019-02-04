FC6723/01
Cepat. Jangkauan andal, bahkan di lokasi tersulit sekali pun
Penyedot debu tanpa kabel SpeedPro memberikan hasil yang bersih dan cepat, dengan jangkauan luar biasa. Dilengkapi nozel penyedot 180° untuk menangkap kotoran secara presisi, bahkan di tempat tersulit - dekat dinding, perabot, serta di sudut-sudut.See all benefits
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Nozel pengisap 180° dirancang untuk menangkap hingga 98% debu dan kotoran secara presisi dan kuat di setiap gerakan, di semua tipe lantai, bahkan di tempat yang sulit dijangkau.
Debu, bulu, rambut, dan remah jadi mudah dilihat dan ditangkap berkat lampu LED di dalam nozel SpeedPro. LED di dalam nozel membuat debu dan kotoran terlihat lebih jelas.
Dua setelan kecepatan agar sesuai dengan berbagai jenis lantai dan kotoran.
Baterai Li-Ion 18V performa tinggi menyediakan daya hingga 30 menit dalam mode normal dan 15 menit dalam mode turbo, sebelum daya diisi.
Wadah debu penyedot debu mudah dilepas dengan pengosongan higienis tanpa menyebabkan debu beterbangan.
Motor PowerBlade didesain untuk menghasilkan kecepatan udara yang tinggi sehingga nozel bisa mengangkat kotoran dengan bersih dan presisi.
Teknologi PowerCyclone 7 langsung memisahkan debu dari udara untuk memelihara performa tinggi agar tahan lebih lama.
Sistem filter menangkap hingga 99% serbuk sari dan spora jamur, mengembalikan udara bersih ke motor menjamin aliran udara cepat dan memberikan performa yang tahan lama.
Aksesori mudah digunakan dengan satu klik. Unit genggam yang bisa dilepas menjadikan SpeedPro alat 2-in-1. Aksesori sikat terintegrasi ke dalam selang sehingga siap digunakan untuk membersihkan langit-langit dan rak.
SpeedPro fleksibel dan mudah diarahkan. Wadah debu ada di atas sehingga sudutnya lebih rendah dan bahkan rata di atas lantai untuk menjangkau kolong perabot yang rendah.
Nozel dan aksesori
Desain
Berat dan dimensi
Keramahan lingkungan
Kinerja
Penyaringan
Kegunaan
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