Cepat. Jangkauan andal, bahkan di lokasi tersulit sekali pun

Penyedot debu tanpa kabel SpeedPro memberikan hasil yang bersih dan cepat, dengan jangkauan luar biasa. Dilengkapi nozel penyedot 180° untuk menangkap kotoran secara presisi, bahkan di tempat tersulit - dekat dinding, perabot, serta di sudut-sudut.