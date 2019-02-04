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  • Cepat. Jangkauan andal, bahkan di lokasi tersulit sekali pun Cepat. Jangkauan andal, bahkan di lokasi tersulit sekali pun Cepat. Jangkauan andal, bahkan di lokasi tersulit sekali pun

    SpeedPro Penyedot debu stick tanpa kabel

    FC6723/01

    Cepat. Jangkauan andal, bahkan di lokasi tersulit sekali pun

    Penyedot debu tanpa kabel SpeedPro memberikan hasil yang bersih dan cepat, dengan jangkauan luar biasa. Dilengkapi nozel penyedot 180° untuk menangkap kotoran secara presisi, bahkan di tempat tersulit - dekat dinding, perabot, serta di sudut-sudut.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    SpeedPro Penyedot debu stick tanpa kabel

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    Cepat. Jangkauan andal, bahkan di lokasi tersulit sekali pun

    • Nozel pengisap 180°
    • 18V, hingga 30 mnt
    • 2-in-1: penyedot debu & unit genggam
    • LED dalam nozel
    Menangkap hingga 98% debu dan kotoran di setiap gerakan

    Menangkap hingga 98% debu dan kotoran di setiap gerakan

    Nozel pengisap 180° dirancang untuk menangkap hingga 98% debu dan kotoran secara presisi dan kuat di setiap gerakan, di semua tipe lantai, bahkan di tempat yang sulit dijangkau.

    LED di dalam nozel membuat debu dan kotoran terlihat lebih jelas

    LED di dalam nozel membuat debu dan kotoran terlihat lebih jelas

    Debu, bulu, rambut, dan remah jadi mudah dilihat dan ditangkap berkat lampu LED di dalam nozel SpeedPro. LED di dalam nozel membuat debu dan kotoran terlihat lebih jelas.

    Dua setelan kecepatan agar sesuai dengan berbagai jenis lantai dan kotoran

    Dua setelan kecepatan agar sesuai dengan berbagai jenis lantai dan kotoran

    Dua setelan kecepatan agar sesuai dengan berbagai jenis lantai dan kotoran.

    Daya membersihkan hingga 30 mnt, dengan baterai Li-Ion 18V

    Daya membersihkan hingga 30 mnt, dengan baterai Li-Ion 18V

    Baterai Li-Ion 18V performa tinggi menyediakan daya hingga 30 menit dalam mode normal dan 15 menit dalam mode turbo, sebelum daya diisi.

    Desain wadah debu yang unik mudah dikosongkan tanpa debu beterbangan

    Desain wadah debu yang unik mudah dikosongkan tanpa debu beterbangan

    Wadah debu penyedot debu mudah dilepas dengan pengosongan higienis tanpa menyebabkan debu beterbangan.

    Motor PowerBlade didesain untuk menghasilkan kecepatan udara yang tinggi

    Motor PowerBlade didesain untuk menghasilkan kecepatan udara yang tinggi

    Motor PowerBlade didesain untuk menghasilkan kecepatan udara yang tinggi sehingga nozel bisa mengangkat kotoran dengan bersih dan presisi.

    PowerCyclone 7 memelihara performa tinggi agar tahan lebih lama

    PowerCyclone 7 memelihara performa tinggi agar tahan lebih lama

    Teknologi PowerCyclone 7 langsung memisahkan debu dari udara untuk memelihara performa tinggi agar tahan lebih lama.

    Filter yang bisa dicuci menjamin kecepatan udara tinggi yang tahan lama*

    Filter yang bisa dicuci menjamin kecepatan udara tinggi yang tahan lama*

    Sistem filter menangkap hingga 99% serbuk sari dan spora jamur, mengembalikan udara bersih ke motor menjamin aliran udara cepat dan memberikan performa yang tahan lama.

    Unit genggam terintegrasi, alat celah dan sikat

    Aksesori mudah digunakan dengan satu klik. Unit genggam yang bisa dilepas menjadikan SpeedPro alat 2-in-1. Aksesori sikat terintegrasi ke dalam selang sehingga siap digunakan untuk membersihkan langit-langit dan rak.

    Mudah menjangkau ke mana saja, bahkan ke kolong perabot yang rendah

    SpeedPro fleksibel dan mudah diarahkan. Wadah debu ada di atas sehingga sudutnya lebih rendah dan bahkan rata di atas lantai untuk menjangkau kolong perabot yang rendah.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Nozel standar
      Nozel pengisap 180°
      Aksesori yang disertakan
      • Adaptor daya AC
      • Pembersih celah
      • Sikat terintegrasi
      • Docking dudukan dinding

    • Desain

      Fitur desain
      2-in-1
      Warna
      Putih Cerah

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      2,43  kg

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang

    • Kinerja

      Jenis baterai
      Li-Ion
      Tingkat suara
      80  dB
      Tegangan baterai
      18  V
      Durasi pengisian daya
      5  hour(s)
      Waktu pemakaian
      30  minute(s)
      Waktu pengoperasian (turbo)
      15  minute(s)
      Aliran udara (maks.)
      Hingga 800  l/min

    • Penyaringan

      Kapasitas debu
      0,4  l
      Filter motor
      Filter yang bisa dicuci*

    • Kegunaan

      Gagang pengangkat
      Atas
      Jenis roda
      Karet

    Badge-D2C

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    • Cuci filter setiap 2 minggu menggunakan tangan untuk performa yang optimal. Remas-remas hingga seluruh airnya keluar. Biarkan kering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
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