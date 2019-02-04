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  • Cepat. 3-in-1 dengan penyedot debu, pel, dan unit genggam Cepat. 3-in-1 dengan penyedot debu, pel, dan unit genggam Cepat. 3-in-1 dengan penyedot debu, pel, dan unit genggam

    SpeedPro Aqua Penyedot debu stick tanpa kabel

    FC6728/01

    Cepat. 3-in-1 dengan penyedot debu, pel, dan unit genggam

    Penyedot debu tanpa kabel SpeedPro Aqua memberikan hasil yang bersih dan cepat, dengan jangkauan luar biasa di tempat tersulit sekalipun. Dilengkapi nozel penyedot 180° untuk menangkap kotoran secara presisi serta sistem penyedot debu dan pel yang unik.

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    SpeedPro Aqua Penyedot debu stick tanpa kabel

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    Cepat. 3-in-1 dengan penyedot debu, pel, dan unit genggam

    • Nozel pengisap 180°
    • 21,6V, hingga 50 mnt
    • 3-in-1: sedot debu, pel & unit genggam
    • LED dalam nozel
    Menangkap hingga 98% debu dan kotoran di setiap gerakan

    Menangkap hingga 98% debu dan kotoran di setiap gerakan

    Nozel pengisap 180° dirancang untuk menangkap hingga 98% debu dan kotoran secara presisi dan kuat di setiap gerakan, di semua tipe lantai, bahkan di tempat yang sulit dijangkau.

    LED di dalam nozel membuat debu dan kotoran terlihat lebih jelas

    LED di dalam nozel membuat debu dan kotoran terlihat lebih jelas

    Debu, bulu, rambut, dan remah jadi mudah dilihat dan ditangkap berkat lampu LED di dalam nozel SpeedPro. LED di dalam nozel membuat debu dan kotoran terlihat lebih jelas.

    Penyedot debu, pel, dan unit genggam dengan pembersihan bakteri hingga 99%

    Penyedot debu, pel, dan unit genggam dengan pembersihan bakteri hingga 99%

    Sistem penyedot debu dan pel yang unik membantu menghilangkan hingga 99% bakteri sekaligus. Pengeluaran air terkontrol mempertahankan kebasahan optimal untuk semua lantai keras selama membersihkan. Bantalan microfiber bisa dicuci dengan tangan atau di mesin cuci.

    Untuk berbagai tipe kotoran, dengan AquaBoost untuk kotoran membandel

    Untuk berbagai tipe kotoran, dengan AquaBoost untuk kotoran membandel

    Mode AquaBoost untuk membersihkan kotoran membandel lebih cepat.

    Daya membersihkan hingga 50 mnt, dengan baterai Li-Ion 21,6V

    Daya membersihkan hingga 50 mnt, dengan baterai Li-Ion 21,6V

    Baterai Li-Ion 21,6V performa tinggi menyediakan daya hingga 50 menit dalam mode normal dan 22 menit dalam mode turbo, sebelum daya diisi.

    Motor PowerBlade didesain untuk menghasilkan kecepatan udara yang tinggi

    Motor PowerBlade didesain untuk menghasilkan kecepatan udara yang tinggi

    Motor PowerBlade didesain untuk menghasilkan kecepatan udara yang tinggi sehingga nozel bisa mengangkat kotoran dengan bersih dan presisi.

    PowerCyclone 7 memelihara performa tinggi agar tahan lebih lama

    PowerCyclone 7 memelihara performa tinggi agar tahan lebih lama

    Teknologi PowerCyclone 7 langsung memisahkan debu dari udara untuk memelihara performa tinggi agar tahan lebih lama.

    Desain wadah debu yang unik mudah dikosongkan tanpa debu beterbangan

    Desain wadah debu yang unik mudah dikosongkan tanpa debu beterbangan

    Wadah debu penyedot debu mudah dilepas dengan pengosongan higienis tanpa menyebabkan debu beterbangan.

    Filter yang bisa dicuci menjamin kecepatan udara tinggi yang tahan lama*

    Filter yang bisa dicuci menjamin kecepatan udara tinggi yang tahan lama*

    Sistem filter menangkap hingga 99% serbuk sari dan spora jamur, mengembalikan udara bersih ke motor menjamin aliran udara cepat dan memberikan performa yang tahan lama.

    Unit genggam terintegrasi, alat celah dan sikat

    Aksesori mudah digunakan dengan satu klik. Unit genggam yang bisa dilepas menjadikan SpeedPro alat 2-in-1. Aksesori sikat terintegrasi ke dalam selang sehingga siap digunakan untuk membersihkan langit-langit dan rak.

    Mudah menjangkau ke mana saja, bahkan ke kolong perabot yang rendah

    SpeedPro fleksibel dan mudah diarahkan. Wadah debu ada di atas sehingga sudutnya lebih rendah dan bahkan rata di atas lantai untuk menjangkau kolong perabot yang rendah.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Nozel standar
      Menyedot debu dan mengepel
      Aksesori yang disertakan
      • Adaptor daya AC
      • Pembersih celah
      • Lapisan serat mikro
      • Sikat terintegrasi
      • Docking dudukan dinding
      • Tangki air
      Nozel tambahan
      Nozel pengisap 180°

    • Desain

      Fitur desain
      3-in-1
      Warna
      Denim Blue Metallic

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      2.1  kg

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang

    • Kinerja

      Jenis baterai
      Li-Ion
      Tingkat suara
      80  dB
      Tegangan baterai
      21,6  V
      Durasi pengisian daya
      5  hour(s)
      Waktu pemakaian
      50  minute(s)
      Waktu pengoperasian (turbo)
      22  minute(s)
      Aliran udara (maks.)
      Hingga 800  l/min
      Cakupan permukaan per tangki
      60  m²

    • Penyaringan

      Kapasitas debu
      0,4  l
      Filter motor
      Filter yang bisa dicuci*

    • Kegunaan

      Gagang pengangkat
      Atas
      Kapasitas tangki air bersih (maks.)
      0,28  l
      Detergen yang dapat digunakan
      detergen bening atau air saja
      Jenis roda
      Karet

    Badge-D2C

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    • Cuci filter setiap 2 minggu menggunakan tangan untuk performa yang optimal. Remas-remas hingga seluruh airnya keluar. Biarkan kering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
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