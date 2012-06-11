2 year warranty
Dihentikan
Sikat turbo
Rambut dan bulu menempel pada karpet dan partikel kotoran kecil melesak ke dalam karpet. Nozel dengan sikat berputar ini secara aktif menghilangkan jenis kotoran rumah yang mengganggu ini.
4.5
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
LilianTan-Teo
11/06/2012
Singapore
This item is fantastic in keeping my beds clear of dust mites too
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
Jophy_HelenSiah
29/12/2011
Singapore
This product is good and is very slient when using.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
Dibandingkan dengan nozel Philips