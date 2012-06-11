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  • Pembersihan karpet yang istimewa
  • Pembersihan karpet yang istimewa
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  • Pembersihan karpet yang istimewa

Dihentikan

Nozel penyedot debu

FC8043/01

4.5
| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Pembersihan karpet yang istimewa
Dengan nozel Sikat Turbo Anda dapat membersihkan karpet hingga ke bagian dalam serta menyingkirkan rambut dan bulu dari karpet dengan cepat. Sikat yang berputar secara aktif membuang partikel debu halus dan rambut dari karpet, menghasilkan 25% kinerja pembersihan yang lebih baik.
Lihat semua manfaat

Kinerja pembersihan 25% lebih baik pada karpet

Pembersihan karpet yang istimewa

  • Sikat turbo

Sikat berputar untuk membersihkan ke dalam karpet

Sikat berputar untuk membersihkan ke dalam karpet

Rambut dan bulu menempel pada karpet dan partikel kotoran kecil melesak ke dalam karpet. Nozel dengan sikat berputar ini secara aktif menghilangkan jenis kotoran rumah yang mengganggu ini.

Spesifikasi Teknis

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4.5

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

11/06/2012

Singapore

Singapore

This item is fantastic in keeping my beds clear of dust mites too

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

29/12/2011

Singapore

Singapore

This product is good and is very slient when using.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

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Penafian

  1. Dibandingkan dengan nozel Philips