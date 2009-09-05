FC8043/02
Nozel Sikat Turbo Universal
Dengan nozel Sikat Turbo Philips FC8043/02, Anda dapat membersihkan karpet hingga ke bagian dalam, membuang rambut dan bulu dari karpet dengan cepat. Sikat yang berputar secara aktif menyingkirkan partikel debu halus dan rambut dari karpet sehingga menghasilkan 25% kinerja yang lebih baik.See all benefits
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Rambut dan bulu menempel pada karpet dan partikel kotoran kecil melesak ke dalam karpet. Nozel dengan sikat berputar ini secara aktif menghilangkan jenis kotoran rumah yang mengganggu ini.
Dua adaptor memungkinkan untuk menghubungkan nozel penyedot debu ke tabung dari kebanyakan merk penyedot debu (Ø 32 - 35 mm).
Spesifikasi aksesori
Kegunaan
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