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  • Nozel Sikat Turbo Universal Nozel Sikat Turbo Universal Nozel Sikat Turbo Universal

    Nozel penyedot debu

    FC8043/02

    Nozel Sikat Turbo Universal

    Dengan nozel Sikat Turbo Philips FC8043/02, Anda dapat membersihkan karpet hingga ke bagian dalam, membuang rambut dan bulu dari karpet dengan cepat. Sikat yang berputar secara aktif menyingkirkan partikel debu halus dan rambut dari karpet sehingga menghasilkan 25% kinerja yang lebih baik.

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    Nozel penyedot debu

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    Nozel Sikat Turbo Universal

    Kinerja pembersihan 25% lebih baik pada karpet

    • Sikat turbo
    Sikat berputar untuk membersihkan ke dalam karpet

    Sikat berputar untuk membersihkan ke dalam karpet

    Rambut dan bulu menempel pada karpet dan partikel kotoran kecil melesak ke dalam karpet. Nozel dengan sikat berputar ini secara aktif menghilangkan jenis kotoran rumah yang mengganggu ini.

    Dua adaptor menjadikan nozel pas secara universal

    Dua adaptor menjadikan nozel pas secara universal

    Dua adaptor memungkinkan untuk menghubungkan nozel penyedot debu ke tabung dari kebanyakan merk penyedot debu (Ø 32 - 35 mm).

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi aksesori

      Jumlah adaptor
      2
      Jumlah nozel
      1

    • Kegunaan

      Penghubung tabung
      yang Universal
    Badge-D2C

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