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Semua seri

  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Dihentikan

EasyCleanVacuum Cleaner tanpa kantung

FC8724/01

Meringankan kerja pembersihan

EasyClean didesain bagi mereka yang menginginkan hasil pembersihan menyeluruh tanpa repot.

Lihat semua manfaat

Tidak perlu kantung

Meringankan kerja pembersihan

  • 1800W

Motor 1800 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 300 Watt

Motor 1800 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 300 Watt

Penyedot debu Philips dengan motor berdaya 1.800 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 300 Watt untuk hasil pembersihan sempurna.

Filter Super Clean Air HEPA 12, penyaringan 99,5%

Filter Super Clean Air HEPA 12, penyaringan 99,5%

Filter Super Clean Air HEPA 12 ini mampu menyaring sedikitnya 99,5% kuman mikroskopis berbahaya yang menyebabkan alergi pernapasan.

Wadah debu gampang dilepas dan dikosongkan

Wadah debu gampang dilepas dan dikosongkan

Penyedot debu tanpa kantung ini memiliki wadah debu transparan yang memperlihatkan debu yang disedot dari lantai Anda dan yang memudahkan untuk menemukan barang-barang berharga yang secara tidak sengaja tersedot.

Spesifikasi Teknis

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