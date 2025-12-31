2 year warranty
Dihentikan
FC8724/01
Meringankan kerja pembersihan
EasyClean didesain bagi mereka yang menginginkan hasil pembersihan menyeluruh tanpa repot.
1800W
Penyedot debu Philips dengan motor berdaya 1.800 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 300 Watt untuk hasil pembersihan sempurna.
Filter Super Clean Air HEPA 12 ini mampu menyaring sedikitnya 99,5% kuman mikroskopis berbahaya yang menyebabkan alergi pernapasan.
Penyedot debu tanpa kantung ini memiliki wadah debu transparan yang memperlihatkan debu yang disedot dari lantai Anda dan yang memudahkan untuk menemukan barang-barang berharga yang secara tidak sengaja tersedot.
Ulasan