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  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
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  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi
  • Daya sedot tertinggi

Dihentikan

PerformerPenyedot debu dengan kantung

FC9160/01

4.5
| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Daya sedot tertinggi
Daya sedot tertinggi, membersihkan tanpa repot: inilah manfaat utama dari Philips Performer. Dipadukan dengan filter higienis dan sistem melepas kantung debu yang mudah, Performer menangani semua debu dan kotoran.
Lihat semua manfaat

Daya sedot 500 Watt untuk membersihkan tanpa repot

Daya sedot tertinggi

  • 2.200 W

  • Daya sedot 500 W

  • Filter HEPA 13

Motor 2200 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 500 Watt

Motor 2200 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 500 Watt

Motor 2.200 Watt yang sangat efisien menghasilkan daya sedot maks. 500 Watt untuk hasil pembersihan yang sempurna.

Nozel TriActive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Nozel TriActive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

ECARF Seal of Quality untk hasil terpercaya

ECARF Seal of Quality untk hasil terpercaya

Penyedot debu bersertifikasi ECARF ini menjamin dengan keyakinan 99.95% bahwa hampir semua udara dalam ruangan akan disaring dengan aksi penyedotan normal. Hampir semua alergen akan hilang dari karpet, perabotan, dan ruang lain di rumah Anda.

Spesifikasi Teknis

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4.5

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

31/01/2019

Singapore

Singapore

Vacuum cleaner FC-9160

My existing vacuum is not so good already after 5 years . Still waiting to purchase a similar model eg 9174. Have been using a few other brands , still prefer Philip vacuum . Durable , good suction power , long wire for the whole house .

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag

22/04/2020

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

FC 9160 is a good machine

The consumables are going to discontinue when my machine is still working well.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag

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