2 year warranty
Dihentikan
2.200 W
Daya sedot 500 W
Filter HEPA 13
Motor 2.200 Watt yang sangat efisien menghasilkan daya sedot maks. 500 Watt untuk hasil pembersihan yang sempurna.
Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.
Penyedot debu bersertifikasi ECARF ini menjamin dengan keyakinan 99.95% bahwa hampir semua udara dalam ruangan akan disaring dengan aksi penyedotan normal. Hampir semua alergen akan hilang dari karpet, perabotan, dan ruang lain di rumah Anda.
4.5
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Loh8888
31/01/2019
Singapore
Vacuum cleaner FC-9160
My existing vacuum is not so good already after 5 years . Still waiting to purchase a similar model eg 9174. Have been using a few other brands , still prefer Philip vacuum . Durable , good suction power , long wire for the whole house .
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag
BeeBee
22/04/2020
Singapore
Pembeli terverifikasi
FC 9160 is a good machine
The consumables are going to discontinue when my machine is still working well.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Performer FC9160/01 Vacuum cleaner with bag