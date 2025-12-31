2 year warranty
Dihentikan
FC9200/01
2.000 W
Daya sedot 350W
Filter HEPA 12
Motor berdaya 2.000 Watt yang kuat pada Marathon menghasilkan daya sedot maks. yang sangat tinggi di kategorinya. Desainnya yang efisien menjadikannya sangat tenang.
Berkat teknologi Cyclone Filter, Marathon menjaga tingkat daya sedot yang tinggi seiring waktu, sedangkan penyedot debu biasa kehilangan daya sedotnya dengan cepat saat wadah debu atau filter tersumbat.
Filter outlet khusus ini menangkap 99.5% debu sebelum udara ditiupkan kembali ke ruangan Anda, menjamin lingkungan yang bersih dan bebas debu.
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