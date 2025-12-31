Nozel Lt. Kayu Super menyingkirkan 3 x lebih kotoran melekat

Nozel Super Parquet memungkinkan Anda membersihkan lantai keras jenis apa pun dalam sekali proses, tanpa risiko yang merusak. Dengan menggunakan kapasitas penyerapan pada bantalan serat mikro, serta daya sedot dari penyedot debu, Anda akan mendapatkan hasil maksimal tanpa perlu menggunakan deterjen atau sikat.