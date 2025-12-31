2 year warranty
Dihentikan
FC9204/01
2.000 W
Daya sedot 350W
Filter HEPA 12
Lantai kayu
Nozel Super Parquet memungkinkan Anda membersihkan lantai keras jenis apa pun dalam sekali proses, tanpa risiko yang merusak. Dengan menggunakan kapasitas penyerapan pada bantalan serat mikro, serta daya sedot dari penyedot debu, Anda akan mendapatkan hasil maksimal tanpa perlu menggunakan deterjen atau sikat.
Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.
Motor berdaya 2.000 Watt yang kuat pada Marathon menghasilkan daya sedot maks. yang sangat tinggi di kategorinya. Desainnya yang efisien menjadikannya sangat tenang.
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