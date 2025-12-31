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  • Pembersihan profesional
  • Pembersihan profesional
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  • Pembersihan profesional

Dihentikan

MarathonVacuum Cleaner tanpa kantung

FC9204/01

Pembersihan profesional
Berkat teknologi Cyclone Filter baru dari Philips, Marathon tanpa kantung ini menghadirkan daya sedot yang tahan lama. Desainnya yang efisien dan motor berdaya 2.000 W memberikan daya sedot sangat maksimal di kelasnya, dan merupakan produk tanpa kantung yang paling tidak berisik.
Lihat semua manfaat

dengan daya pembersih tinggi yang tahan lama

Pembersihan profesional

  • 2.000 W

  • Daya sedot 350W

  • Filter HEPA 12

  • Lantai kayu

Nozel Lt. Kayu Super menyingkirkan 3 x lebih kotoran melekat

Nozel Lt. Kayu Super menyingkirkan 3 x lebih kotoran melekat

Nozel Super Parquet memungkinkan Anda membersihkan lantai keras jenis apa pun dalam sekali proses, tanpa risiko yang merusak. Dengan menggunakan kapasitas penyerapan pada bantalan serat mikro, serta daya sedot dari penyedot debu, Anda akan mendapatkan hasil maksimal tanpa perlu menggunakan deterjen atau sikat.

Nozel TriActive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Nozel TriActive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

Motor 2.000 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 350 Watt

Motor 2.000 Watt yang menghasilkan daya isap maks. 350 Watt

Motor berdaya 2.000 Watt yang kuat pada Marathon menghasilkan daya sedot maks. yang sangat tinggi di kategorinya. Desainnya yang efisien menjadikannya sangat tenang.

Spesifikasi Teknis

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