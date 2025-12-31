Gagang PostureProtect berdesain ergonomis yang unik

Gagang PostureProtect yang dipatenkan menawarkan postur tubuh 4x lebih baik: untuk membantu mencegah Anda membungkuk saat pembersihan; mendukung pergelangan tangan dalam posisi yang nyaman; kedua pegangannya memudahkan pengendalian; dan Anda dapat mengatur penyedot debu dengan kontrol di ujung jari.