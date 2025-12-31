2 year warranty
Dihentikan
FC9262/01
Kenyamanan maksimum, upaya minimum
Nikmati postur yang lebih baik! Penyedot debu ini dapat mengurangi membungkuk saat pembersihan secara signifikan dan memberikan Anda kenyamanan lebih
2.000 W
RemoteControl
Gagang PostureProtect yang dipatenkan menawarkan postur tubuh 4x lebih baik: untuk membantu mencegah Anda membungkuk saat pembersihan; mendukung pergelangan tangan dalam posisi yang nyaman; kedua pegangannya memudahkan pengendalian; dan Anda dapat mengatur penyedot debu dengan kontrol di ujung jari.
Melalui tombol pada gagang, Anda dapat dengan mudah mengoperasikan penyedot debu - tanpa harus membungkuk!
Selang ini memiliki koneksi berputar di gagang sehingga memungkinkan kemudahan kendali dan mengurangi ketegangan pada pergelangan tangan.
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