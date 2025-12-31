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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01

Dihentikan

ErgoFitVacuum Cleaner tanpa kantung

FC9262/01

Kenyamanan maksimum, upaya minimum

Nikmati postur yang lebih baik! Penyedot debu ini dapat mengurangi membungkuk saat pembersihan secara signifikan dan memberikan Anda kenyamanan lebih

Lihat semua manfaat

Nikmati postur yang lebih baik hingga 70% mengurangi membungkuk

Kenyamanan maksimum, upaya minimum

  • 2.000 W

  • RemoteControl

Gagang PostureProtect berdesain ergonomis yang unik

Gagang PostureProtect berdesain ergonomis yang unik

Gagang PostureProtect yang dipatenkan menawarkan postur tubuh 4x lebih baik: untuk membantu mencegah Anda membungkuk saat pembersihan; mendukung pergelangan tangan dalam posisi yang nyaman; kedua pegangannya memudahkan pengendalian; dan Anda dapat mengatur penyedot debu dengan kontrol di ujung jari.

Kontrol dengan ujung jari pada gagang

Kontrol dengan ujung jari pada gagang

Melalui tombol pada gagang, Anda dapat dengan mudah mengoperasikan penyedot debu - tanpa harus membungkuk!

Sambungan selang berputar agar lebih mudah bermanuver

Sambungan selang berputar agar lebih mudah bermanuver

Selang ini memiliki koneksi berputar di gagang sehingga memungkinkan kemudahan kendali dan mengurangi ketegangan pada pergelangan tangan.

Spesifikasi Teknis

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