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SSD

FM01SM140B/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat siap pakai yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Drive SSD - SATA III 2,5" internal Philips memudahkan Anda dalam menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

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Saling bertukar file dalam sekejap!

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 1 TB

  • Solid State Drive

SSD dengan laju transfer data kilat

Dengan solid state drive Philips yang laju transfer datanya sangat cepat, Anda tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia berukuran besar ke atau dari hard disk komputer.

Spesifikasi Teknis

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