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Dihentikan

SSD

FM01SS050P/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Lihat semua manfaat

Saling bertukar file dalam sekejap!

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 1 TB

  • Solid State Drive

Tutup pelindung terpadu untuk kemudahan Anda

Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, dan gunakan.

Sinkronisasi file antara PC lengkap dan UFD

Dengan fungsi sinkronisasi file untuk semua file pada PC Anda, Anda bisa mengakses dan bekerja dengan dokumen Anda di mana saja hanya dengan beberapa kali klik.

Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.

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