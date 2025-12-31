2 year warranty
FM02SM140B/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat siap pakai yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Drive SSD - SATA III 2,5" internal Philips memudahkan Anda dalam menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2 TB
Solid State Drive
Dengan solid state drive Philips yang laju transfer datanya sangat cepat, Anda tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia berukuran besar ke atau dari hard disk komputer.
Ulasan