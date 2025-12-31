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SSD

FM02SS030P/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Lihat semua manfaat

Saling bertukar file dalam sekejap!

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

SSD dengan laju transfer data kilat

Dengan solid state drive Philips yang laju transfer datanya sangat cepat, Anda tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia berukuran besar ke atau dari hard disk komputer.

Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.

Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi

Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

Spesifikasi Teknis

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