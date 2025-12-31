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Dihentikan

SSD

FM02SS050P/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips melancarkan kegiatan Anda sehari-hari dengan tingkat respons sistem yang lebih andal. SSD ini juga menawarkan performa pemuatan instan; artinya, waktu boot dan pemuatan aplikasi juga lebih cepat,

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Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

Kompresi otomatis semua file akan menghemat ruang yang tak terpakai

Hemat ruang tak terpakai menggunakan kompresi otomatis pada semua file yang terdapat di flash drive USB ini

Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi

Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

SSD dengan laju transfer data kilat

Dengan solid state drive Philips yang laju transfer datanya sangat cepat, Anda tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia berukuran besar ke atau dari hard disk komputer.

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