Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips melancarkan kegiatan Anda sehari-hari dengan tingkat respons sistem yang lebih andal. SSD ini juga menawarkan performa pemuatan instan; artinya, waktu boot dan pemuatan aplikasi juga lebih cepat,