2 year warranty
Dihentikan
FM12FD170D/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.
128GB
Edisi Motion 2.0
2-kemasan
Pilih warna trendi Anda; jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, atau electric blue untuk menjadikan pengalaman menyimpan dan berbagi data sehari-hari begitu menarik serta menambah keceriaan
Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.
Kapasitas 128 GB memudahkan Anda bertukar, berbagi, dan menyimpan file dengan ukuran yang jauh lebih besar atau lebih banyak file via port USB PC atau laptop Anda.