2 year warranty
FM12FD85B/00
Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja
Perangkat siap pakai yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi Pico memudahkan Anda dalam menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
128GB
Edisi Pico 2.0
Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.
Didesain ramping dan ringan. Desain trendi yang ringkas memudahkan Anda membawa data ke mana pun Anda pergi. Selalu bawa file multimedia dan dokumen saat Anda membutuhkannya.
Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan
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