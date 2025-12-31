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Semua seri

        Flash Drive USB

        FM12FD85B/00

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        Perangkat siap pakai yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi Pico memudahkan Anda dalam menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

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        Saling bertukar file dalam sekejap!

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        • 128GB

        • Edisi Pico 2.0

        Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi

        Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

        Desain trendi dan ringan

        Didesain ramping dan ringan. Desain trendi yang ringkas memudahkan Anda membawa data ke mana pun Anda pergi. Selalu bawa file multimedia dan dokumen saat Anda membutuhkannya.

        Stick USB trendi dengan desain warna-warni

        Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan

        Spesifikasi Teknis

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