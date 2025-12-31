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Flash Drive USB

FM16FD05D/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi Snow membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Lihat semua manfaat

Saling bertukar file dalam sekejap!

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 16GB

  • Edisi Vivid 2.0

  • 2-kemasan

Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi

Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

Stick USB trendi dengan desain warna-warni

Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan

Indikator aktivitas menyala saat menyalin file

Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 362.2 kB
  • 24 August 2026

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