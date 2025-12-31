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Semua seri

        Flash Drive USB

        FM16FD05E/00

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        Perangkat siap pakai yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi Vivid memudahkan Anda dalam menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

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        Saling bertukar file dalam sekejap!

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        • 16GB

        • Edisi Vivid 2.0

        • 3-kemasan

        Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi

        Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

        Indikator aktivitas menyala saat menyalin file

        Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.

        Stick USB trendi dengan desain warna-warni

        Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan

        Spesifikasi Teknis

        Manual &amp; Dokumentasi

        Brosur komersial yang diterjemahkan

        • PDF berkas, 144.2 kB
        • 18 June 2026

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