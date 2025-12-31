2 year warranty
FM16FD70G/00
Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi Snow membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.
16GB
Edisi Snow 2.0
5-pack
Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.
Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.
Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan