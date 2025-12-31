2 year warranty
Dihentikan
FM25SM130B/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.
256GB
Solid State Drive
Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan
Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.
Kapasitas 256 GB memudahkan Anda bertukar, berbagi, dan menyimpan file dengan ukuran yang jauh lebih besar atau lebih banyak file via port USB PC atau laptop Anda.
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