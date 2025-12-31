2 year warranty
Dihentikan
FM25SS050P/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.
256GB
Solid State Drive
Dengan fungsi sinkronisasi file untuk semua file pada PC Anda, Anda bisa mengakses dan bekerja dengan dokumen Anda di mana saja hanya dengan beberapa kali klik.
Hemat ruang tak terpakai menggunakan kompresi otomatis pada semua file yang terdapat di flash drive USB ini
Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.
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