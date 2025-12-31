2 year warranty
Dihentikan
FM32FD170B/00
Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.
32GB
Edisi Motion 2.0
Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.
Pilih warna trendi Anda; jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, atau electric blue untuk menjadikan pengalaman menyimpan dan berbagi data sehari-hari begitu menarik serta menambah keceriaan
Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.
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