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        Dihentikan

        Flash Drive USB

        FM32FD175D/00

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.

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        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        • 32GB

        • Edisi Motion 3.2

        • 2-kemasan

        Indikator aktivitas menyala saat menyalin file

        Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.

        Stick USB trendi dengan desain warna-warni

        Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan

        Desain warna-warni yang trendi

        Pilih warna trendi Anda; jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, atau electric blue untuk menjadikan pengalaman menyimpan dan berbagi data sehari-hari begitu menarik serta menambah keceriaan

        Spesifikasi Teknis

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