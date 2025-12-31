2 year warranty
Dihentikan
FM32FD180D/00
Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi STAR membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.
32GB
Edisi Star 2.0
2-kemasan
Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.
Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, dan gunakan.
Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.