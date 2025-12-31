ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

        Dihentikan

        Flash Drive USB

        FM32FD180D/00

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi STAR membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

        Lihat semua manfaat

        Saling bertukar file dalam sekejap!

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        • 32GB

        • Edisi Star 2.0

        • 2-kemasan

        Indikator aktivitas menyala saat menyalin file

        Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.

        Tutup pelindung terpadu untuk kemudahan Anda

        Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, dan gunakan.

        Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

        Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.

        Spesifikasi Teknis

        Manual &amp; Dokumentasi

        Brosur komersial yang diterjemahkan

        • PDF berkas, 145.1 kB
        • 20 July 2026

        Hubungi Philips

        Kami siap membantu Anda

        Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

        • Penawaran khusus member.
        • Akses lebih awal ke promo.
        • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

        Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

        • Penawaran khusus member.
        • Akses lebih awal ke promo.
        • Info produk terbaru & tips hidup sehat.