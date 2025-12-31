2 year warranty
Dihentikan
FM32MP45D/00
Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja
Kartu format Micro SDHC yang ringkas ini memiliki kapasitas memori 32 GB dengan Kelas 10 UHS-I U1. Produk berisi 2 kemasan dengan adaptor.
32GB
Class 10
UHS-I
2-kemasan
Kapasitas 32GB memudahkan bertukar, berbagi, dan menyimpan file yang jauh lebih besar atau lebih banyak via port USB PC atau laptop Anda.
Berkat performa Class 10 dan kecepatan transfer yang tinggi dari kartu SDHC ini, tidak perlu menunggu lama lagi untuk mentransfer data!
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