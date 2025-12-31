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        Kartu SDHC

        FM32MP45D/00

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        Kartu format Micro SDHC yang ringkas ini memiliki kapasitas memori 32 GB dengan Kelas 10 UHS-I U1. Produk berisi 2 kemasan dengan adaptor.

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        Micro SDHC 32 GB dengan Adaptor

        Kecil, ringan, untuk digunakan di mana saja

        • 32GB

        • Class 10

        • UHS-I

        • 2-kemasan

        Kapasitas penyimpanan 32GB untuk file besar

        Kapasitas 32GB memudahkan bertukar, berbagi, dan menyimpan file yang jauh lebih besar atau lebih banyak via port USB PC atau laptop Anda.

        Tranfer super cepat dengan kartu SDHC Class 10

        Berkat performa Class 10 dan kecepatan transfer yang tinggi dari kartu SDHC ini, tidak perlu menunggu lama lagi untuk mentransfer data!

        Spesifikasi Teknis

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