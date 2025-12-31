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Flash Drive USB

FM51FD001B/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Lihat semua manfaat

Saling bertukar file dalam sekejap!

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 512GB

  • Edisi Vivid 3.0

Stick USB trendi dengan desain warna-warni

Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan

Tutup pelindung terpadu untuk kemudahan Anda

Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, dan gunakan.

Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.

Spesifikasi Teknis

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