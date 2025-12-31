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SSD

FM51FD75B/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi SNOW membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Lihat semua manfaat

Saling bertukar file dalam sekejap!

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 512GB

  • Edisi Snow 3.0

Transfer data cepat dengan USB 3.0 kecepatan tinggi

Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

Kapasitas penyimpanan 512 GB untuk file besar

Kapasitas 512 GB memudahkan Anda bertukar, berbagi, dan menyimpan file dengan ukuran yang jauh lebih besar atau lebih banyak file via port USB PC atau laptop Anda.

Stick USB trendi dengan desain warna-warni

Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan

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