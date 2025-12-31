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        Dihentikan

        SSD

        FM51SM130B/00

        Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

        Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. SSD Philips membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

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        Saling bertukar file dalam sekejap!

        Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

        • 512GB

        • Solid State Drive

        Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi

        Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

        Tutup pelindung terpadu untuk kemudahan Anda

        Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, dan gunakan.

        Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

        Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.

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