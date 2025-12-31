2 year warranty
FM64FD05E/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi VIVID membuat Anda dapat menyimpan dan berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.
64GB
Edisi Vivid 2.0
3-kemasan
Kapasitas 64GB memudahkan bertukar, berbagi, dan menyimpan file yang jauh lebih besar atau lebih banyak via port USB PC atau laptop Anda.
Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.
Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.