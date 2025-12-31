2 year warranty
Dihentikan
FM64FD170E/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.
64GB
Edisi Motion 2.0
3-kemasan
Pilih warna trendi Anda; jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, atau electric blue untuk menjadikan pengalaman menyimpan dan berbagi data sehari-hari begitu menarik serta menambah keceriaan
Indikator LED yang menarik menunjukkan drive sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari memori.
Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan