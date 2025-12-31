2 year warranty
Dihentikan
FWD154/98
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
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