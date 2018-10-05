2 year warranty
Dihentikan
FWD410/98
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
1.0
dari 5
2
Ulasan
Tesh
05/10/2018
Singapore
Bad Product
Would definetly not recommend tis product to anyone, stopped working after few months. Stays on standby and does not power up at all.
Ulasan ini dibuat untuk FWD410 DVD Mini Hi-Fi System
Ulasan ini dibuat untuk FWD410 DVD Mini Hi-Fi System
Sonny
28/01/2016
Philippines
this is not a reliable product
Would not recommend this product to my friends. This product quit working after 6 or 7 months of use.
Ulasan ini dibuat untuk FWD410 DVD Mini Hi-Fi System
Ulasan ini dibuat untuk FWD410 DVD Mini Hi-Fi System