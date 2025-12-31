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FWD872 DVD Mini Hi-Fi System

FWD872/98

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Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

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