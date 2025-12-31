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2 year warranty
FWM185 Mini Hi-Fi System
Dihentikan
FWM185/98
Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.
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