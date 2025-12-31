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Dihentikan

FWV357 Mini Hi-Fi System

FWV357/98

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Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

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