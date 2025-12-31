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Semua seri

  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

Pemurni dan Pelembap Udara 2in1 2000iFilter Pelembap Udara

FY2425/30

Filter pelembap udara asli untuk 2000i Series

Filter pelembap udara Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda untuk menghasilkan kinerja yang maksimal secara konsisten. Dilengkapi teknologi NanoCloud yang mampu menghasilkan molekul uap air berukuran nano dan melembapkan udara dengan 99% lebih sedikit bakteri (1)

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Produk yang kompatibel

Seri 2000i

Seri 2000i
Pemurni dan Pelembap Udara

AC2729/10R1

Teknologi NanoCloud dengan pelembapan higienis

Filter pelembap udara asli untuk 2000i Series

  • Kompatibel dengan 2000i Series

  • Dalam kemasan: 1 filter

  • Masa pakai 6 bulan

  • Filter Philips asli

Kompatibel dengan 2000i Series 2-in-1 Philips

Kompatibel dengan 2000i Series 2-in-1 Philips

Filter pengganti untuk pemurni dan pelembap udara 2000i Series 2-in-1 Philips: AC2721, AC2726, AC2729. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.

Filter tahan lama hingga 6 bulan

Filter tahan lama hingga 6 bulan

Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 6 bulan (1), bebas repot dan hemat biaya.

Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. (1) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.

  2. (2) Dibandingkan dengan modul pelembap udara ultrasonik standar yang tidak dilengkapi teknologi tambahan untuk mengurangi penyebaran bakteri, diuji oleh laboratorium independen