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FY2425/30
Filter pelembap udara asli untuk 2000i Series
Filter pelembap udara Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda untuk menghasilkan kinerja yang maksimal secara konsisten. Dilengkapi teknologi NanoCloud yang mampu menghasilkan molekul uap air berukuran nano dan melembapkan udara dengan 99% lebih sedikit bakteri (1)
Kompatibel dengan 2000i Series
Dalam kemasan: 1 filter
Masa pakai 6 bulan
Filter Philips asli
Filter pengganti untuk pemurni dan pelembap udara 2000i Series 2-in-1 Philips: AC2721, AC2726, AC2729. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.
Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 6 bulan (1), bebas repot dan hemat biaya.
Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
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Ulasan
(1) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.
(2) Dibandingkan dengan modul pelembap udara ultrasonik standar yang tidak dilengkapi teknologi tambahan untuk mengurangi penyebaran bakteri, diuji oleh laboratorium independen