Filter pelembap udara asli untuk 2000i Series

Filter pelembap udara Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda untuk menghasilkan kinerja yang maksimal secara konsisten. Dilengkapi teknologi NanoCloud yang mampu menghasilkan molekul uap air berukuran nano dan melembapkan udara dengan 99% lebih sedikit bakteri (1)